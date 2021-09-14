В конце 2022 года средняя зарплата в Украине превысит 17,5 тыс. грн. Такой прогноз озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

Он отметил, что этот показатель даст возможность для роста реального уровня заработной платы.

— Среднемесячная заработная плата в следующем году составит 15 258 грн. Это достаточно высокий уровень. Это означает, что в конце 2022-го она достигнет более 17,5 тыс. грн, что будет способствовать росту реального уровня заработной платы, — объяснил премьер, комментируя основные макроэкономические показатели, заложенные в проекте государственного бюджета на 2022 год.

Весной этого года Денис Шмыгаль прогнозировал, что к концу 2021 года средняя зарплата в Украине может достичь 14,5 тыс. грн. Все потому, что сейчас наблюдается позитивный сценарий роста экономики.

В Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника в июле 2021 года выросла в сравнении с этим же месяцем 2020-го на 21,5% — до 14 345 грн.

Ее показатель был в 2,4 раза выше минимальной зарплаты, установленной на уровне 6 тыс. грн. Наименьший размер средней зарплаты в Украине зафиксирован в Черновицкой области — 11 350 грн, а наибольший — в Донецкой (15 287 грн).