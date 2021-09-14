Наприкінці 2022 року середня зарплата в Україні перевищить 17,5 тис. грн. Такий прогноз озвучив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції.

Він зазначив, що цей показник дасть можливість для зростання реального рівня заробітної плати.

– Середньомісячна заробітна плата наступного року становитиме 15 258 грн. Це досить високий рівень. Це означає, що наприкінці 2022-го вона сягне понад 17,5 грн, що сприятиме зростанню реального рівня заробітної плати, – пояснив він, коментуючи основні макроекономічні показники, закладені у проекті державного бюджету на 2022 рік.

Навесні цього року Денис Шмигаль прогнозував, що до кінця 2021-го середня зарплата в Україні може досягнути 14,5 тис. грн. Все через те, що наразі спостерігається позитивний сценарій зростання економіки.

В Україні середня номінальна заробітна плата штатного працівника у липні 2021 року зросла порівняно з цим самим місяцем 2020-го на 21,5% – до 14 345 грн.

Її показник був у 2,4 раза вищий за мінімальну, яка встановлена на рівні 6 тис. грн. Найменший розмір середньої зарплати в Україні зафіксовано у Чернівецькій області – 11 350 грн, а найбільший – у Донецькій (15 287 грн).