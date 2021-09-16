В проекте государственного бюджета на следующий год запланировано сокращение расходов на Офис президента и Верховную Раду. В то же время возрастут расходы на Кабинет министров.

Об этом свидетельствуют данные законопроекта о государственном бюджете Украины на 2022 год, который обнародован на сайте парламента.

Так, на обеспечение деятельности президента Владимира Зеленского и Офиса президента Украины в 2022 году хотят выделить 1,08 млрд грн.

В госбюджете-2021 на деятельность главы государства и ОПУ выделяли 1,269 млрд грн. Таким образом, расходы в следующем году сократятся примерно на 15%.

Средства будут направлены Государственному управлению делами, которое осуществляет обслуживание и обеспечение деятельности ОПУ.

На финансирование деятельности Аппарата Верховной Рады в 2022 году планируется выделить 2,605 млрд грн. Эти средства будут направлены на оплату труда, коммунальные услуги, материально-техническое обеспечение, освещение деятельности ВР на телевидении, на поддержку парламентской газеты Голос Украины.

В 2021 году на Верховную Раду выделили 2,82 млрд грн. Следовательно, расходы на парламент в следующем году сократятся примерно на 8%.

В то же время расходы на Секретариат Кабинета министров Украины в 2022 году заложены на уровне 1,236 млрд грн. Это примерно на 10% больше, чем в текущем году (в госбюджете-2021 заложено 1,123 млрд грн расходов на Кабмин).

Эти средства пойдут на выплату заработных плат, коммунальные услуги, поддержку газеты Урядовый курьер и тому подобное.

Накануне Кабинет министров на своем заседании одобрил законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год. Впервые этот документ был разработан на основе трехлетней бюджетной декларации (утвержденной на 2022-2024 годы).

Среди приоритетных сфер финансирования в Кабмине определили: здравоохранение, образование, поддержку ветеранов, усиление обороноспособности и безопасности государства, развитие инфраструктуры, цифровизацию.

Рост реального ВВП Украины закладывается на уровне 3,8%, а уровень инфляции, по прогнозам, составит 6,2%.

Курс национальной валюты прогнозируют на уровне 28,6-28,7 грн за доллар.

Среднемесячная заработная плата в следующем году составит 15 258 грн, а минимальная до конца года должна повыситься до 6 700 грн.

О ключевых показателях, которые закладывает правительство в госбюджет-2022, читайте в материале.