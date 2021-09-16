У проекті державного бюджету на наступний рік заплановано скорочення видатків на Офіс президента та Верховну Раду. Водночас зростуть видатки на Кабінет міністрів.

Про це свідчать дані законопроекту Про державний бюджет України на 2022 рік, оприлюдненому на сайті парламенту.

Так, на забезпечення діяльності президента Володимира Зеленського і Офісу президента України у 2022 році хочуть виділити 1,08 млрд грн.

У держбюджеті-2021 на діяльність глави держави та ОПУ виділяли 1,269 млрд грн. Відтак видатки наступного року скоротяться приблизно на 15%.

Кошти будуть спрямовані Державному управлінню справами, яке здійснює обслуговування та забезпечення діяльності ОПУ.

На фінансування діяльності Апарату Верховної Ради у 2022 році планують виділити 2,605 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на оплату праці, комунальні послуги, матеріально-технічне забезпечення, висвітлення діяльності ВР на телебаченні, на підтримку парламентської газети Голос України.

У 2021 році на Верховну Раду виділили 2,82 млрд грн. Відтак, видатки на парламент наступного року скоротяться приблизно на 8%.

Водночас витрати на Секретаріат Кабінету міністрів України у 2022 році закладені на рівні 1,236 млрд грн. Це приблизно на 10% більше, аніж поточного року (в держбюджеті-2021 закладено 1,123 млрд грн видатків на Кабмін).

Ці кошти спрямують на виплату заробітних плат, комунальні послуги, підтримку газети Урядовий кур’єр тощо.

Напередодні Кабінет міністрів на своєму засіданні схвалив законопроект про державний бюджет України на 2022 рік. Уперше цей документ було розроблено на основі трирічної бюджетної декларації (затвердженої на 2022-2024 роки).

Серед пріоритетних сфер фінансування в Кабміні визначили: охорону здоров’я, освіту, підтримку ветеранів, посилення обороноздатності та безпеки держави, розвиток інфраструктури, цифровізацію.

Зростання реального ВВП України закладається на рівні 3,8%, а рівень інфляції, за прогнозами, складе 6,2%.

Курс національної валюти прогнозують на рівні 28,6-28,7 грн за долар.

Середньомісячна заробітна плата наступного року складе 15 258 грн, а мінімальна до кінця року повинна підвищитися до 6 700 грн.

Про ключові показники, які закладає уряд у держбюджет-2022, читайте в матеріалі.