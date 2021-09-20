Антикризисный штаб назвал первые шаги для спасения УЗ, которая переживает худший период в истории

Антикризисный штаб Укрзализныци, созданный решением Совета национальной безопасности и обороны, разработал комплекс мер по выводу компании из глубокого кризиса.

Первое заседание Антикризисного штаба, который возглавил министр инфраструктуры Александр Кубраков, прошло в пятницу, 17 сентября, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

По словам Кубракова, Укрзализныця сейчас находится в самом большом за все годы своего существования кризисе. Годовой план закупок выполнен только на 34,2%, коррупция, неэффективный менеджмент и затягивание реализации решений стали критической препятствием для работы компании.

— Почти вся железнодорожная инфраструктура находятся в критическом состоянии. Так в 2021 году вместо 400 км запланированных капремонтов пути работы проведены только на 169 км, — отметил Александр Кубраков.

Коррупция и проблемы в управлении Укрзализныцей также мешают быстрому воплощению в жизнь проектов президентской программы Большая стройка и безопасной работе железной дороги. Сегодня на трети железнодорожных путей (почти 9 тыс. км) просроченные плановые ремонты.

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Члены штаба обсудили решение проблемы провалившегося плана закупок материалов для Укрзализныци и подготовку финансового плана компании на 2022 год с учетом ее реального состояния.

В ходе заседания было предложено заключение долгосрочных контрактов с компаниями, которые поставляют критически важные позиции для инфраструктурного, локомотивного и вагонного хозяйств Укрзализныци.

Члены Антикризисного штаба также разработали предложения по разработке отдельных методологий закупок для железнодорожной отрасли и переход на прямые договора с производителями продукции, в частности дизельного топлива.

Министерство инфраструктуры, Укрзализныця, Наблюдательный совет и другие центральные органы исполнительной власти договорились доработать единые правила для закупок железнодорожной номенклатуры для внедрения долгосрочных контрактов.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка готовится проект City Express — качественный и современный уровень пригородного сообщения. Первый этап проекта включает Киев, Харьков и Днепр.