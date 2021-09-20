Міністерство соціальної політики планує запровадити загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення з 2023 року, яке створять в межах Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Цю стратегію вже намагаються втілити у життя. Мінсоцполітики та Мінцифри завершили пілотний проект, яким запроваджено основні складові ЄІССС.

Наразі їх запроваджують у промислову експлуатацію. Це стосується Єдиного соціального реєстру, в якому міститиметься історія про формування пенсії людини.

У реєстрі зберігатиметься інформація, документи про формування пенсії у солідарній та обов’язковій накопичувальній пенсійних системах.

Додатково у базі міститиметься інформація про всі види соціальної підтримки, на які людина має право або вже отримує (субсидії, допомоги, пільги та інше).

У Мінсоцполітики зазначили, що українці зможуть у зручний для себе час на спеціальному сайті або платформі Дія обрати або змінити пенсійний фонд, після чого це відобразиться в реєстрі.

Громадяни зможуть онлайн переглядати свої пенсійні накопичення, сплачені внески, отриманий інвестиційний дохід, виплати чи інше.

Це допоможе захистити права учасників системи пенсійних накопичень, якщо громадянину перерахували внесок або здійснили виплату з затримками.