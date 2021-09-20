В Украине ожидают миссию инвесторов из США с потенциалом более $3 млрд – Ивченко

В течение сентября-августа 2021 года было начато формирование американо-украинской платформы для развития альтернативных источников энергии в Украине.

Соответствующие переговоры уже ведутся с несколькими американскими корпорациями и европейскими фондами.

Об этом заявил народный депутат Вадим Ивченко, участвовавший в переговорах в США, в интервью интернет-сайту Телеграф.

— Речь в частности идет о проектах по развитию производства биометана, биогаза. Я уже не говорю о производстве биоэтанола. Есть компании, которые готовы инвестировать сюда свои средства. Общая сумма возможных капиталовложений – более $3 млрд, – подсчитывает совокупный инвестиционный потенциал проектов Вадим Ивченко.

По словам народного депутата, сейчас прорабатываются возможности приезда большой миссии инвесторов в Украину.

В том числе, есть американские фонды, лондонские частные финансовые учреждения, которые готовы проинвестировать как свои проекты, так и те, что есть в наличии у украинских бизнесменов – в частности, Международная финансовая корпорация (IFC).

— Мы ставим перед собой задачу организовать приезд этой миссии и провести соответствующие мероприятия. Такой приезд точно предоставит возможность найти новых партнеров для обеих сторон, – уверен Вадим Ивченко.

По словам депутата, наиболее перспективным направлением является альтернативная энергетика.

— Сейчас мы создаем американо-украинскую платформу для развития альтернативных источников энергии. Например, один из упомянутых мной фондов уже строит 10 биомассовых заводов в Болгарии. Я их пригласил в Украину, и в случае позитивных переговоров вполне возможно, что подобные проекты появятся и у нас, – прогнозирует Ивченко.

Народный депутат считает, что с помощью производства биометана вполне реально вдвое уменьшить импорт газа из России.

— Общий годовой потенциал замещения природного газа биометаном в Украине составляет 8 млрд кубометров. Это более 50% годового объема импорта природного газа и более 25% его общего годового потребления, – объясняет народный депутат Вадим Ивченко.

Ивченко объяснил, для сравнения, что по данным Оператора ГТС Украины, в 2020 году общий годовой объем потребления природного газа составил более 28 млрд куб м, из которых импорт – около 50% от этого объема (15,9 млрд куб м.).

Помимо альтернативной энергетики, речь также идет о перспективных проектах инноваций в сельском хозяйстве – в частности, о повышении урожайности и снижении выбросов углерода в воздух из-за внедрения модели углеродного земледелия, презентация которой состоялась в начале сентября в Украине.

— Я был с визитом в США в начале августа, а уже в начале сентября к нам приехала большая корпорация, специализирующаяся на углеродном земледелии и повышении урожайности, – рассказывает о передовом мировом опыте Вадим Ивченко.

Ивченко добавил, что именно углеродное земледелие рассматривается сегодня как один из способов устойчивости почвы к засухе, увеличения естественной продуктивности АПК.

Среди основных предпосылок, которые необходимы для реализации упомянутых проектов, народный депутат отметил долгосрочную стабильность и предсказуемость налоговой системы.

— Вопрос в выполнении обязательств, которые страна берет на себя, и в стабильности законодательной и налоговой системы. На годы. Тогда будет предсказуемость и тогда, конечно, потребуются определенные люди, которые будут помогать заниматься привлечением этих инвестиций в Украину, – уверен народный депутат Вадим Ивченко.

Фото: Вадим Ивченко