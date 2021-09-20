Протягом вересня-серпня 2021 року було розпочато формування американсько-української платформи для розвитку альтернативних джерел енергії в Україні.

Відповідні переговори вже ведуться з кількома американськими корпораціями і європейськими фондами.

Про це заявив народний депутат Вадим Івченко, який брав участь у переговорах у США, в інтерв’ю інтернет-сайту Телеграф.

– Йдеться зокрема про проекти з розвитку виробництва біометану, біогазу. Я вже не кажу про виробництво біоетанолу. Є компанії, які готові інвестувати сюди свої кошти. Загальна сума можливих капіталовкладень – понад $3 млрд, – підраховує сукупний інвестиційний потенціал проектів Вадим Івченко.

За словами народного депутата, зараз опрацьовуються можливості приїзду великої місії інвесторів в Україну.

Зокрема, є американські фонди, лондонські приватні фінансові установи, які готові проінвестувати як свої проекти, так і ті, що є в наявності в українських бізнесменів – як-от Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

– Ми ставимо перед собою завдання організувати приїзд цієї місії та провести відповідні заходи. Такий приїзд точно надасть можливість знайти нових партнерів для обох сторін, – впевнений Вадим Івченко.

За словами депутата, найбільш перспективним напрямком є альтернативна енергетика.

– Зараз ми створюємо американо-українську платформу для розвитку альтернативних джерел енергії. Наприклад, один із згаданих мною фондів уже будує 10 біомасових заводів у Болгарії. Я їх запросив до України, й у разі позитивних перемовин цілком можливо, що подібні проекти з’являться й у нас, – прогнозує Івченко.

Народний депутат вважає, що за допомогою виробництва біометану цілком реально вдвічі зменшити імпорт газу з Росії.

– Загальний річний потенціал заміщення природного газу біометаном в Україні становить 8 млрд кубометрів. Це понад 50% річного обсягу імпорту природного газу та понад 25% його загального річного споживання, – пояснює народний депутат Вадим Івченко.

Івченко пояснив, для порівняння, що за даними Оператора ГТС України, у 2020 році загальний річний обсяг споживання природного газу становив понад 28 млрд куб м, з яких імпорт – близько 50% від цього обсягу (15,9 млрд куб м.).

Крім альтернативної енергетики, йдеться також про перспективні проекти інновацій у сільському господарстві – зокрема, підвищення врожайності й зниження викидів вуглецю в повітря через впровадження моделі вуглецевого землеробства, презентація якої відбулася на початку вересня в Україні.

– Я був з візитом у США на початку серпня, а вже на початку вересня до нас приїхала велика корпорація, що спеціалізується на вуглецевому землеробстві й підвищенні врожайності, – розповідає про передовий світовий досвід Вадим Івченко.

Івченко додав, що саме вуглецеве землеробство розглядається сьогодні як один зі способів стійкості ґрунту до посухи, збільшення природної продуктивності АПК.

Серед основних передумов, які необхідні для реалізації згаданих проектів, народний депутат зазначив довгострокову стабільність і передбачуваність податкової системи.

– Питання у виконанні зобов’язань, які країна бере на себе, та у стабільності законодавчої та податкової системи. На роки. Тоді буде передбачуваність і тоді, звичайно, будуть потрібні певні люди, які будуть допомагати займатись заведенням цих інвестицій в Україну, – впевнений народний депутат Вадим Івченко.

Фото: Вадим Івченко