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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Рогожінська |

Евро стремительно пошел вверх: курс валют в Украине на 27 сентября

Евро стремительно пошел вверх: курс валют в Украине на 27 сентября

Национальный банк Украины по состоянию на утро 27 сентября 2021 года установил новый курс валют. Так, доллар и евро усилили свои позиции после выходных.

Курс американской валюты подорожал на 11 копеек. Сейчас официальный курс доллара установлен на уровне 26,64 грн/1$.

Евро на 14 копеек усилил свои позиции. Таким образом курс европейской валюты остановился на уровне 31,21 грн/1€.

Курс польского злотого также несколько поднялся и российский рубль укрепился на 1 копейку.

Курс валют в Украине от НБУ на 27 сентября:

  • $1 — 26,64 грн;
  • €1 — 31,21 грн;
  • 1 польский злотый — 6,78 грн;
  • 10 российских рублей — 3,65 грн.

Курс валют НБУ на 27 сентября 2021 в Украине

По прогнозам экономических экспертов, курс доллара в Украине в октябре будет установлен на уровне 28 грн / $ 1.

Эксперты уверяют, что во втором места осени девальвация гривны неизбежна. Кроме того, есть угроза масштабного экономического кризиса из-за макроэкономических проблем и наращивания долгов.

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