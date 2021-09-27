Курс валют НБУ на 27 сентября 2021 в Украине

Национальный банк Украины по состоянию на утро 27 сентября 2021 года установил новый курс валют. Так, доллар и евро усилили свои позиции после выходных.
Курс американской валюты подорожал на 11 копеек. Сейчас официальный курс доллара установлен на уровне 26,64 грн/1$.
Евро на 14 копеек усилил свои позиции. Таким образом курс европейской валюты остановился на уровне 31,21 грн/1€.
Курс польского злотого также несколько поднялся и российский рубль укрепился на 1 копейку.
Курс валют в Украине от НБУ на 27 сентября:
- $1 — 26,64 грн;
- €1 — 31,21 грн;
- 1 польский злотый — 6,78 грн;
- 10 российских рублей — 3,65 грн.
По прогнозам экономических экспертов, курс доллара в Украине в октябре будет установлен на уровне 28 грн / $ 1.
Эксперты уверяют, что во втором места осени девальвация гривны неизбежна. Кроме того, есть угроза масштабного экономического кризиса из-за макроэкономических проблем и наращивания долгов.