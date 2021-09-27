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Анастасія Рогожінська |

Євро стрімко пішов вгору: курс валют в Україні на 27 вересня

Євро стрімко пішов вгору: курс валют в Україні на 27 вересня

Національний банк України станом на ранок 27 вересня 2021 року встановив новий курс валют. Так, долар та євро посилили свої позиції після вихідних.

Курс американської валюти здорожчав на 11 копійок. Нині офіційний курс долара встановлено на рівні 26,64 грн/1$.

Євро на 14 копійок посилив свої позиції. Таким чином курс європейської валюти зупинився на рівні 31,21 грн/1€.

Курс польського злотого також дещо піднявся і російський рубль зміцнився на 1 копійку.

Курс валют в Україні від НБУ на 27 вересня:

  • $1 – 26,64 грн;
  • €1 – 31,21 грн;
  • 1 польський злотий – 6,78 грн;
  • 10 російських рублів – 3,65 грн.

Курс валют НБУ на 27 вересня 2021 в Україні

За прогнозами економічних експертів, курс долара в Україні у жовтні буде встановлено на рівні 28 грн/$1.

Експерти запевняють, що у другому місця осені девальвація гривні неминуча. Окрім того, є загроза масштабної економічної кризи через макроекономічні проблеми та нарощування боргів.

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