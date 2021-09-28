За последний год размер средней (номинальной) заработной платы штатного работника предприятий, учреждений и организаций вырос на 22,3% и составил в августе 2021 года 13 997 грн.

В то же время, по данным Госстата, если сравнивать с предыдущим месяцем, то есть июлем, средняя зарплата уменьшилась на 2,4%, или на 348 грн.

Реальная зарплата в августе по сравнению с июлем уменьшилась на 2,2%, а за последние 12 месяцев — выросла на 10,9%.

Если брать по отраслям, то за последний год быстрее всего зарплаты росли у тех, кто работает в сфере временного размещения и организации питания — на 57,3% (9 788 грн).

На втором месте — сферы искусства, спорта, развлечений и отдыха. Здесь зафиксирован рост на 30,3% — до 12 490 грн.

В здравоохранении и предоставлении социальной помощи, а также в сельском хозяйстве зарплаты увеличились почти одинаково — на 28,4% и 28,3%. В абсолютных цифрах это 10 898 и 12 253 грн.

Однако самой высокой зарплатой могут сейчас похвастаться только работники сфер информации и коммуникаций — 24 813 грн (рост на 25,1%).

В конце 2022 года средняя зарплата в Украине превысит 17,5 тыс. грн. Такой прогноз озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

А к концу 2021 года она может достичь 14,5 тыс. грн.