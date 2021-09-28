За останній рік розмір середньої (номінальної) зарплати штатного працівника підприємств, установ та організацій зріс на 22,3%, і становив у серпні 2021 року 13 997 грн.

Водночас, за даними Держстату, якщо порівнювати із попереднім місяцем, тобто липнем, середня зарплата зменшилася на 2,4%, або на 348 грн.

Реальна зарплата у серпні порівняно з липнем зменшилася на 2,2%, а за останні 12 місяців – зросла на 10,9%.

Якщо брати за галузями, то за останній рік найшвидше зарплати зростали у тих, хто працює у галузі тимчасового розміщення та організації харчування – на 57,3% (9 788 грн).

На другому місці – сфери мистецтва, спорту, розваг та відпочинку. Тут зафіксовано зростання на 30,3% – до 12 490 грн.

В охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги, а також у сільському господарстві зарплати збільшилися майже однаково – на 28,4% та 28,3%. В абсолютних цифрах це 10 898 та 12 253 грн.

Проте найвищою зарплатою можуть нині похвалитися лише працівники сфер інформації та комунікацій – 24 813 грн (зростання на 25,1%).

Наприкінці 2022 року середня зарплата в Україні перевищить 17,5 тис. грн. Такий прогноз озвучив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

А до кінця 2021 року вона може сягнути 14,5 тис. грн.