Гривна вошла в топ-10 валют, которые наиболее укрепились к доллару в 2021 году

Украинская гривна в 2021 году по отношению к доллару США является одной из самых прибыльных валют мира. Украинская валюта заняла шестое место.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга валют от агентства Bloomberg.

Первое место в рейтинге заняла сейшельская рупия (валюта Сейшельских островов), которая укрепилась на 60%. На втором месте замбийская квача (+26%), на третьем — мозамбикский метикал (+17%).

— Бум туризма в островном государстве Сейшельские острова в Индийском океане подпитывает мировой рекорд среди валют, — подчеркивает издание.

Украинская гривна заняла шестое место и укрепилась к доллару на 7% так же, как и армянский драм.

В десятку валют, которые наиболее укрепились к доллару, также вошли: грузинский лари (+6%), белорусский рубль (+4%), угандийский шиллинг (+3%) и доминиканский песо (+3%).

Что будет с гривной в будущем

В прогнозе экономического и социального развития и бюджетной декларации Украины на 2022-2024 годы правительство заложило основные экономические показатели на три года.

В частности, курс доллара прогнозируется в диапазоне 28-29 грн/$1, инфляция снизится до 6,2% в 2022-м, а в 2023 году — до 5%.