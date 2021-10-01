Українська гривня у 2021 році щодо долара США є однією з найприбутковіших валют світу. Українська валюта посіла шосте місце.

Про це свідчать дані рейтингу валют від агентства Bloomberg.

Перше місце в рейтингу посіла сейшельська рупія (валюта Сейшельських островів), яка зміцнилася на 60%. На другому місці замбійська квача (+26%), на третьому – мозамбікський метікал (+17%).

– Бум туризму в острівній державі Сейшельські острови в Індійському океані підживлює світовий рекорд серед валют, – підкреслює видання.

Українська гривня посіла шосте місце і зміцнилася до долара на 7% – так само, як і вірменський драм.

У десятку валют, які найбільш зміцнилися до долара, також увійшли: грузинський ларі (+ 6%), білоруський рубль (+ 4%), угандійський шилінг (+ 3%) і домініканський песо (+ 3%).

Що буде з гривнею в майбутньому

У прогнозі економічного і соціального розвитку та бюджетної декларації України на 2022-2024 роки уряд заклав основні економічні показники на три роки.

Зокрема, курс долара прогнозується в діапазоні 28-29 грн/$1, інфляція знизиться до 6,2% у 2022-му, а у 2023 році – до 5%.