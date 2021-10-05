Президент Владимир Зеленский предложил Израилю расширить объем инвестиций в Украину. Для потенциальных инвесторов глава государства перечислил ряд перспективных сфер.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге по итогам переговоров с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

– Я уверен, что объем прямых израильских инвестиций в Украину сегодня абсолютно не соответствует нашему потенциалу, — отметил Зеленский.

Среди перспективных сфер для развития инвестиционного сотрудничества между Украиной и Израилем президент назвал: новейшие технологии, инновации, кибербезопасность, здравоохранение, фармацевтику, космические программы, банковское дело и финансы, строительство, сельское хозяйство.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в изучении и использовании опыта Израиля в сфере инноваций. В то же время израильские компании, по словам главы государства, могли бы использовать потенциал Украины как нового технологического хаба Европы.

Зеленский также заверил, что власти Украины гарантируют защиту всех инвестиций.

– Украина ждет израильских инвесторов. А правительство и я лично гарантируем защиту всех их инвестиций, — заявил глава государства.

Зеленский добавил, что Израиль является большим другом и партнером Украины в регионе Ближнего Востока как с политической, так и с торгово-экономической и гуманитарной точек зрения. Однако потенциал двустороннего взаимодействия двух государств, по мнению президента, еще не исчерпан.

Зеленский объяснил, что новые возможности для сотрудничества открывает соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем, которое начало действовать с 1 января 2021 года.

– Мы уже видим, что соглашение работает, постепенно растут объемы взаимной торговли товарами – впервые с начала пандемии. Это придает нам уверенности в полном восстановлении торговли и превышении доковидных показателей, — рассказал президент.

Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли в январе 2019 года. Документ вступил в силу в начале этого года.