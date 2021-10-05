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Факты / Украина / Политика
Юлія Соколова |

Президент Израиля прибыл с первым государственным визитом в Украину

україна ізраїль, робота в ізраїлі

Во вторник, 5 октября, президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Украину и уже встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Встреча высокого гостя состоялась возле Мариинского дворца в центре Киева: именно там израильского лидера ждал Зеленский.

Поскольку, согласно законодательству Украины, приезд главы иностранного государства относится к высшей категории визитов, официальная встреча Ицхака Герцога прошла торжественно и с соблюдением церемониальных почестей.

Так, во время церемонии перед главами государств отрапортовал начальник роты почетного караула.

Кроме того, военный оркестр исполнил государственные гимны Израиля и Украины. На этом фоне прозвучал салют наций – двадцать один артиллерийский залп.

Впоследствии Зеленский и Герцог обошли строй воинов почетного караула, после чего военнослужащие прошли торжественным маршем перед президентами.

Также состоялось представление членов официальных делегаций Украины и Израиля.

За безопасностью и порядком возле Мариинского дворца следили правоохранители: представителей СМИ к нему пускали в обход.

По состоянию на сейчас начались переговоры Владимира Зеленского и Ицхака Герцога, после чего президенты пообщаются с журналистами.

Стоит отметить, что это первый зарубежный государственный визит Ицхака Герцога на посту президента Израиля. Он прибыл в Украину прежде всего для участия в памятных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

– Еврейский народ имеет здесь (в Киеве, — Ред.) славное прошлое, но также тяжелую и мучительную историю. Завтра я приму участие в важной церемонии открытия Центра памяти жертв Холокоста в Киеве, посвященной 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, — отметил президент Израиля в своем официальном Twitter-аккаунте.

Церемония памяти жертв Бабьего Яра состоится в Киеве завтра, 6 октября, возле памятника Менора. В ней, в частности, примут участие президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Германии и Израиля – Франк-Вальтер Штайнмайер и Ицхак Герцог.

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