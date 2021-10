Во вторник, 5 октября, президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Украину и уже встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Встреча высокого гостя состоялась возле Мариинского дворца в центре Киева: именно там израильского лидера ждал Зеленский.

Поскольку, согласно законодательству Украины, приезд главы иностранного государства относится к высшей категории визитов, официальная встреча Ицхака Герцога прошла торжественно и с соблюдением церемониальных почестей.

Так, во время церемонии перед главами государств отрапортовал начальник роты почетного караула.

Кроме того, военный оркестр исполнил государственные гимны Израиля и Украины. На этом фоне прозвучал салют наций – двадцать один артиллерийский залп.

Впоследствии Зеленский и Герцог обошли строй воинов почетного караула, после чего военнослужащие прошли торжественным маршем перед президентами.

Также состоялось представление членов официальных делегаций Украины и Израиля.

За безопасностью и порядком возле Мариинского дворца следили правоохранители: представителей СМИ к нему пускали в обход.

По состоянию на сейчас начались переговоры Владимира Зеленского и Ицхака Герцога, после чего президенты пообщаются с журналистами.

Стоит отметить, что это первый зарубежный государственный визит Ицхака Герцога на посту президента Израиля. Он прибыл в Украину прежде всего для участия в памятных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Just landed in Kyiv for my state visit in Ukraine. The Jewish People have a glorious past here but also a tragic and painful history. Tomorrow I shall take part in the inauguration ceremony for the Babyn Yar Holocaust Memorial Center, marking 80 years since the Babi Yar Massacre.

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 5, 2021