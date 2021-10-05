Президент Володимир Зеленський запропонував Ізраїлю розширити обсяг інвестицій в Україну. Для потенційних інвесторів глава держави перерахував низку перспективних сфер.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу за підсумками переговорів із президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

– Я певен, що обсяг прямих ізраїльських інвестицій в Україну на сьогодні абсолютно не відповідає нашому потенціалу, – зазначив Зеленський.

Серед перспективних сфер для розвитку інвестиційної співпраці між Україною та Ізраїлем президент назвав: новітні технології, інновації, кібербезпеку, охорону здоров’я, фармацевтику, космічні програми, банківську справу та фінанси, будівництво, сільське господарство.

Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у вивченні та використанні досвіду Ізраїлю у сфері інновацій. Водночас ізраїльські компанії, за словами глави держави, могли б використовувати потенціал України як нового технологічного хабу Європи.

Зеленський також запевнив, що влада України гарантує захист усіх інвестицій.

– Україна чекає на ізраїльських інвесторів. А уряд і я особисто гарантуємо захист усіх їхніх інвестицій, – заявив глава держави.

Зеленський додав, що Ізраїль є великим другом та партнером України у регіоні Близького Сходу як з політичної, так і з торгівельно-економічної та гуманітарної точок зору. Проте потенціал двосторонньої взаємодії двох держав, на думку президента, ще не вичерпано.

Зеленський пояснив, що нові можливості для співпраці відкриває угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем, яка почала діяти з 1 січня 2021 року.

– Ми вже бачимо, що угода працює, поступово зростають обсяги взаємної торгівлі товарами – вперше від початку пандемії. Це додає нам упевненості в повному відновленні торгівлі і перевищенні доковідних показників, – розповів президент.

Україна та Ізраїль підписали угоду про зону вільної торгівлі в січні 2019 року. Документ набув чинності на початку цього року.