Проекты Большой стройки могут привлечь еще €1 млрд инвестиций из Франции

Во время конференции ParisInfraWeek, которую проводит Министерство экономики и финансов Франции, Министерство инфраструктуры Украины презентовало новые направления развития инфраструктуры в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка.

Амбициозные проекты потенциально прибавит €1 млрд инвестиций, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

— Эти проекты — основа для крепкого сотрудничества. Значительный интерес для международных партнеров представляют проекты в области телеком, производства электромобилей и литиевых батарей, проекты по водородному транспорту. На отдельных встречах с французским бизнесом, финансовыми учреждениями и чиновниками обсуждали также туристическую инфраструктуру, ревитализацию и капитализацию железнодорожных вокзалов, — заявил Александр Кубраков.

Министр отметил, что летом МИУ начало сотрудничество с французской консалтинговой компанией Aerogestion по созданию Национального авиаперевозчика. В рамках проекта также изучают возможности для сотрудничества с ГП Антонов и AirBus для грузовых перевозок и пожарных самолетов.

Кубраков также напомнил, что в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка в следующие два года планируют полностью обновить основную сеть дорог. При поддержке международных партнеров планируют построить новую трассу Краковец — Львов — Броды — Ровно.

— Украина научилась быстро и качественно строить дороги, и в конце концов к проекту вышла компания с частной инициативой. К концу года завершается разработка ТЭО и уже в следующем ожидаем конкурс и старт проекта. Экспертиза и опыт французских дорожных компаний в таких проектах являются исключительно ценными, — отметил министр инфраструктуры.

Также французская компания Alstom и Укрзализныця финализируют контракт по обновлению поездов УЗ с локализацией производства в Украине.

— Лидеры наших стран показали, что могут быть быстрее других в налаживании стратегического партнерства, заключении межправительственных соглашений. При поддержке Посольства Украины во Французской Республике и Посольства Франции в Украине мы воплотим все амбициозные планы в рекордные сроки, — отметил Александр Кубраков.

Напомним, программа президента Украины Владимира Зеленского Большая стройка направлена ​​на решение проблемы внутренних перевозок, развитие транзита и межгосударственных отношений.