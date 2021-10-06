Проекти Великого будівництва можуть залучити ще €1 млрд інвестицій із Франції

Під час конференції ParisInfraWeek, яку проводить Міністерство економіки і фінансів Франції, Міністерство інфраструктури України презентувало нові напрямки розвитку інфраструктури у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво.

Амбітні проекти потенційно додадуть €1 млрд інвестицій, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

– Ці проекти – основа для міцної співпраці. Значний інтерес для міжнародних партнерів мають проекти у галузі телеком, виробництва електромобілів та літієвих батарей, проекти з водневого транспорту. На окремих зустрічах із французьким бізнесом, фінансовими установами та урядовцями обговорювали також туристичну інфраструктуру, ревіталізацію та капіталізацію залізничних вокзалів, – заявив Олександр Кубраков.

Міністр наголосив, що влітку МІУ розпочало співпрацю з французькою консалтинговою компанією Aerogestion щодо створення Національного авіаперевізника. У рамках проекту також вивчають можливості для співпраці з ДП Антонов та AirBus для вантажних перевезень та пожежних літаків.

Кубраков також нагадав, що у рамках програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво у наступні два роки планують повністю оновити основну мережу доріг. За підтримки міжнародних партнерів планують побудувати нову трасу Краковець – Львів – Броди – Рівне.

– Україна навчилася швидко і якісно будувати дороги, і врешті-решт до проекту вийшла компанія з приватною ініціативою. До кінця року завершується розробка ТЕО і вже наступного очікуємо конкурс і старт проекту. Експертиза і досвід французьких дорожніх компаній у таких проектах є винятково цінними, – зазначив міністр інфраструктури.

Також французька компанія Alstom та Укрзалізниця фіналізують контракт щодо оновлення потягів УЗ з локалізацією виробництва в Україні.

– Лідери наших країн показали, що можуть бути швидшими за інших у налагодженні стратегічного партнерства, укладанні міжурядових угод. За підтримки Посольства України у Французькій Республіці та Посольства Франції в Україні ми втілимо усі амбітні плани у рекордні терміни, – наголосив Кубраков.

Нагадаємо, програма президента України Володимира Зеленського Велике будівництво спрямована на вирішення проблеми внутрішніх перевезень, розвиток транзиту й міждержавних відносин.