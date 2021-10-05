Большая стройка: новую взлетно-посадочную полосу в Херсоне построят до конца года

В Херсонском аэропорту началась реконструкция взлетно-посадочной полосы. В рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка ее продлят и расширят.

Новую ВПП планируют открыть до конца года, сообщает заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Рабочие уже вырыли котлован на месте, где раньше были старые бетонные плиты ВПП. Специалисты планируют укрепить основу полосы и уложить многослойное покрытие.

— Все для того, чтобы на карте Украины появился еще один современный аэродром, способный принимать самолеты класса Boing 737-800, 900, 737-300 и Airbus 319, 320, 321, — отметил Тимошенко.

После восстановления, взлетно-посадочная полоса Херсонского аэропорта, построенная еще в 1979 году, сможет принимать до 15 рейсов в сутки.

— В июне 2019 года президент Владимир Зеленский побывал здесь впервые на посту Главы государства, увидел состояние аэропорта и поставил задачу о его реконструкции. Сейчас херсонский аэропорт — один из первых в стране, где началось масштабное обновление по программе президента Большая стройка, — добавил Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что в современном мире региональный аэропорт высокого уровня — уже не роскошь, а обычная человеческая потребность.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского Большая стройка запланирована реконструкция взлетно-посадочных полос во многих региональных аэропортах.