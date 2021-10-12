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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Максим Зайченко |

Доллар и евро подросли в цене: курс валют на 12 октября

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По состоянию на 12 октября доллар и евро усилили свои позиции. Американская валюта за день прибавила в стоимости одну копейку, а европейская — три копейки.

Сегодня цена одного доллара составляет 26,36 грн, а одного евро — 30,50 грн. На прошлой неделе обе валюты стоили дешевле.

По данным НБУ, 1 польский злотый стоит 6,65 грн, что на 5 копеек дороже, чем 11 октября. В то же время цена 10 российских рублей составляет 3,67 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 12 октября

  • $1 — 26,36 грн;
  • €1 — 30,50 грн;
  • 1 польский злотый — 6,65 грн;
  • 10 российских рублей — 3,67 грн.

По данным одного из ведущих мировых поставщиков финансовой информации, украинская гривна стала одной из самых прибыльных валют во мире в 2021 году.

Данные рейтинга валют от агентства Bloomberg свидетельствуют, что гривна заняла шестое место и укрепилась к доллару на 7%. В первую тройку вошли сейшельская рупия, замбийская квача и мозамбикский метикал.

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