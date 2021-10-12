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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Максим Зайченко |

Долар і євро підросли в ціні: курс валют на 12 жовтня 

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Станом на 12 жовтня долар і євро посилили свої позиції. Американська валюта за день додала у вартості одну копійку, а європейська – три копійки.

Сьогодні ціна одного долара становить 26,36 грн, а одного євро – 30,50 грн. Минулого тижня обидві валюти коштували дешевше. 

За даними НБУ, 1 польський злотий коштує 6,65 грн, що на 5 копійок дорожче, ніж 11 жовтня. Водночас ціна 10 російських рублів складає 3,67 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 12 жовтня

  • $ 1 – 26,36 грн;
  • € 1 – 30,50 грн;
  • 1 польський злотий – 6,65 грн;
  • 10 російських рублів – 3,67 грн.

За даними одного з провідних світових постачальників фінансової інформації, українська гривня стала однією з найприбутковіших валют у світі у 2021 році.

Дані рейтингу валют від агентства Bloomberg свідчать, що гривня посіла шосте місце і зміцнилася до долара на 7%. До першої трійки увійшли сейшельські рупія, замбійська квача і мозамбікський метікал.

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