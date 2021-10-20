Пенсия в Украине: в 2022 году заработают персональные кабинеты в ЕСР

В 2022 году заработают персональные кабинеты в Едином социальном реестре, которые позволят украинцам контролировать собственные пенсионные накопления, обращаться за социальной помощью и получать ее через несколько дней без лишних очередей.

Министерство социальной политики и Министерство цифровой трансформации завершили пилотное испытание ЕСР, который позволит гражданину через личный электронный кабинет онлайн пересмотреть собственную информацию для получения любых социальных услуг.

В Минсоцполитики отметили, что ЕСР станет единственным местом хранения информации, которое будет работать вместо десятка не связанных между собой реестров.

В частности, речь идет о пенсионной истории гражданина — информации и документах о формировании пенсии в накопительных системах.

По данным Минсоцполитики, промышленная эксплуатация реестра начнется в 2022 году. Вскоре благодаря системе украинцы смогут контролировать все виды социальных выплат: пенсии, субсидии, выплаты по малообеспеченности, пособие по безработице и другие.

— Депутаты и эксперты согласовывают последние детали законопроектов, регулирующих введение обязательной накопительной пенсионной системы. Правительство строит необходимую технологическую инфраструктуру, — отметила министр соцполитики Марина Лазебная.

Каждый гражданин в следующем году сможет пересмотреть собственные данные в Едином социальном реестре через приложение Дія. Во время старта работы накопительной системы человек сможет выбрать себе пенсионный фонд для накоплений или изменить его.

В Минсоцполитики отметили, что в случае несвоевременно перечисленных взносов или неправильно начисленного инвестиционного дохода, благодаря системе государство может пересмотреть эту информацию и взыскать штрафные санкции в пользу человека.