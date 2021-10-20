Пенсія в Україні: у 2022 році запрацюють персональні кабінети в ЄСР

У 2022 році запрацюють персональні кабінети в Єдиному соціальному реєстрі, які дозволять українцям контролювати власні пенсійні накопичення, звертатися по соціальну допомогу та отримувати її за декілька днів без зайвих черг.

Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації завершили пілотне випробування ЄСР, який дозволить людині через особистий електронний кабінет онлайн переглянути власну інформацію для отримання будь-яких соціальних послуг.

У Мінсоцполітики зазначили, що ЄСР стане єдиним місцем зберігання інформації, яке працюватиме замість десятка не пов’язаних між собою реєстрів.

Зокрема, йдеться про пенсійну історію громадянина – інформацію та документи про формування пенсії в накопичувальних системах.

За даними Мінсоцполітики, промислова експлуатація реєстру розпочнеться у 2022 році. Згодом завдяки системі українці зможуть контролювати всі види соціальних виплат: пенсії, субсидії, виплати з малозабезпеченості, допомога з безробіття та інші.

– Депутати та експерти погоджують останні деталі законопроектів, які регулюватимуть запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи. Уряд будує необхідну технологічну інфраструктуру, – зазначила міністр соцполітики Марина Лазебна.

Кожен громадянин у наступному році зможе переглянути власні дані в Єдиному соціальному реєстрі через додаток Дія. Під час старту роботи накопичувальної системи людина зможе обрати собі пенсійний фонд для накопичень чи змінити його.

У Мінсоцполітики зазначили, що у разі невчасно перерахованих внесків чи неправильно нарахованого інвестиційного доходу, завдяки системі держава може переглянути цю інформацію та стягнути штрафні санкції на користь людини.