Пенсии в 2022 году: кому и когда повысят выплаты

9 сентября 2021 года депутаты Верховной Рады Украины приняли в первом чтении законопроект об усовершенствовании пенсионного законодательства. Документ был инициативой Министерства социальной политики.

Такое решение, по мнению правительства, позволит обеспечить стабильность начисления и повышения пенсий в Украине.

В случае принятия закона во втором чтении он вступит в силу 1 января 2022 года.

Также, согласно проекту госбюджета на 2022 год, будет установлена ​​ежегодная индексация пенсий на 1 марта.

Кроме того, в следующем году предусмотрены два пересмотра пенсий. С 1 июля минимальный размер выплат может вырасти до 2 027 грн, а с 1 декабря — до 2 589 грн.

Также в случае принятия законопроекта об усовершенствовании пенсионного обеспечения украинцы могут ожидать:

ежегодную индексацию пенсий для военнослужащих, работников государственных учреждений и других категорий пенсионеров на общих условиях;

назначения досрочной пенсии по возрасту людям, с которыми расторгнут трудовой договор в связи с изменениями в организации производства и другими условиями (выплаты будут за полтора года до достижения пенсионного возраста);

назначения пенсии матерям или отцам детей с редкой болезнью и у которых не установлена ​​инвалидность.

В 2022 году повышения пенсий также следует ожидать тем, кто получает выплаты по возрасту, имеет инвалидность, в связи с потерей кормильца и по выслуге лет.

Кроме того, начиная с октября следующего года, на 300 грн увеличат пенсии гражданам, имеющим страховой стаж 20-25 лет и старше 70 лет.

Также Министерство социальной политики предлагает Верховной Раде Украины заложить в госбюджет на 2022 год пять этапов повышения пенсий:

с 1 января увеличить пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС;

с 1 марта провести индексацию пенсий почти 10 млн пенсионеров;

с 1 июля повысить выплаты из-за увеличения прожиточного минимума;

с 1 октября произвести перерасчет минимальной пенсии по возрасту из-за повышения минимальной зарплаты;

с 1 декабря пересчитать пенсии по возрасту в связи с увеличением прожиточного минимума.

Если депутаты украинского парламента согласятся с этими предложениями Министерства социальной политики, то пенсии стабильно будут расти в течение 2022 года.