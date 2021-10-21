Пенсии в 2022 году: кому и когда повысят выплаты

9 сентября 2021 года депутаты Верховной Рады Украины приняли в первом чтении законопроект об усовершенствовании пенсионного законодательства. Документ был инициативой Министерства социальной политики.
Такое решение, по мнению правительства, позволит обеспечить стабильность начисления и повышения пенсий в Украине.
В случае принятия закона во втором чтении он вступит в силу 1 января 2022 года.
Также, согласно проекту госбюджета на 2022 год, будет установлена ежегодная индексация пенсий на 1 марта.
Кроме того, в следующем году предусмотрены два пересмотра пенсий. С 1 июля минимальный размер выплат может вырасти до 2 027 грн, а с 1 декабря — до 2 589 грн.
Также в случае принятия законопроекта об усовершенствовании пенсионного обеспечения украинцы могут ожидать:
- ежегодную индексацию пенсий для военнослужащих, работников государственных учреждений и других категорий пенсионеров на общих условиях;
- назначения досрочной пенсии по возрасту людям, с которыми расторгнут трудовой договор в связи с изменениями в организации производства и другими условиями (выплаты будут за полтора года до достижения пенсионного возраста);
- назначения пенсии матерям или отцам детей с редкой болезнью и у которых не установлена инвалидность.
В 2022 году повышения пенсий также следует ожидать тем, кто получает выплаты по возрасту, имеет инвалидность, в связи с потерей кормильца и по выслуге лет.
Кроме того, начиная с октября следующего года, на 300 грн увеличат пенсии гражданам, имеющим страховой стаж 20-25 лет и старше 70 лет.
Также Министерство социальной политики предлагает Верховной Раде Украины заложить в госбюджет на 2022 год пять этапов повышения пенсий:
- с 1 января увеличить пенсии лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС;
- с 1 марта провести индексацию пенсий почти 10 млн пенсионеров;
- с 1 июля повысить выплаты из-за увеличения прожиточного минимума;
- с 1 октября произвести перерасчет минимальной пенсии по возрасту из-за повышения минимальной зарплаты;
- с 1 декабря пересчитать пенсии по возрасту в связи с увеличением прожиточного минимума.
Если депутаты украинского парламента согласятся с этими предложениями Министерства социальной политики, то пенсии стабильно будут расти в течение 2022 года.