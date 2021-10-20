Рада отправила на доработку законопроект о Бюджетном кодексе

Верховная Рада сняла с рассмотрения законопроект №6062 о внесении изменений в Бюджетный кодекс из-за необходимости доработки.

Соответствующее решение поддержали 290 народных депутатов. О необходимости доработки законопроекта и снятия его с повестки дня заявили представители всех депутатских фракций и групп.

Глава Комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев во время заседания Рады заявил, что проект госбюджета на 2022 год может рассматриваться без изменений в Бюджетный кодекс.

Министр финансов Сергей Марченко также добавил, что в проекте бюджета-2022 предусмотрено достаточно средств для финансирования всех приоритетных потребностей государства, поэтому законопроект №6062 о Бюджетном кодексе, который был отложен, не влияет на показатели главной сметы страны.

Ключевым вопросом для рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады Украины в среду, 20 октября, является проект государственного бюджета на 2022 год. Рассмотрение этого законопроекта проходит по процедуре полного обсуждения.

К рассмотрению в первом чтении также предложен законопроект об установлении в Украине нового праздника — Дня украинской государственности (№5864). Инициатором документа является президент Владимир Зеленский, который определил его как неотложный.

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