В среду, 20 октября, на очередном пленарном заседании Верховной Рады будет рассмотрен в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год. Трансляцию заседания, которое начнется в 10:00, можно будет посмотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Сначала нардепы попытаются принять правительственный законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс Украины, после чего начнут рассмотрение главного финансового документа страны.

В целом законопроект о госбюджете должен рассматриваться в трех чтениях. Сегодня его обсудят в первом чтении и одобрят выводы и предложения народных депутатов. Впоследствии на основании этих бюджетных выводов Кабинет министров доработает госбюджет-2022 ко второму чтению.

В целом документ нужно принять до 1 декабря.

К рассмотрению в первом чтении нардепам также предложены законопроекты:

• об установлении в Украине нового праздника – Дня украинской государственности (его инициатором является президент Владимир Зеленский);

• об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами, которые участвовали в защите территориальной целостности Украины;

• о регулировании труда домашних работников;

• несколько документов, касающихся судебной сферы, в частности относительно подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции.

Во втором чтении народные избранники сосредоточатся на вопросах: внеочередного обеспечения жильем лиц, взятых на учет до 1 января 1993 года и проживающих в жилье временного назначения; мультимодальных перевозок и других.

Депутаты также могут сегодня переименовать несколько населенных пунктов и ратифицировать соглашения с Египтом и Беларусью.

Кабинет министров Украины одобрил проект госбюджета на 2022 год 15 сентября. Среди приоритетных сфер определены: здравоохранение, образование, поддержка ветеранов, усиление обороноспособности и безопасности государства, развитие инфраструктуры, цифровизация.

О ключевых финансовых показателях, которые закладывает правительство в госбюджет-2022, читайте в материале.

Фото: Верховная Рада