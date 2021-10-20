Рада відправила на доопрацювання законопроект про Бюджетний кодекс

Верховна Рада зняла з розгляду законопроект №6062 про внесення змін до Бюджетного кодексу через необхідність доопрацювання.

Відповідне рішення підтримали 290 народних депутатів. Про необхідність доопрацювання законопроекту та зняття його з порядку денного заявили представники всіх депутатських фракцій і груп.

Голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час засіданні Ради заявив, що проект держбюджету на 2022 рік може розглядатися без змін до Бюджетного кодексу.

Міністр фінансів Сергій Марченко також додав, що в проекті бюджету-2022 передбачено достатньо коштів для фінансування всіх пріоритетних потреб держави, тому законопроект №6062 про Бюджетний кодекс, який був відкладений, не впливає на показники головного кошторису країни.

Ключовим питанням для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України в середу, 20 жовтня, є проект державного бюджету на 2022 рік. Розгляд цього законопроекту відбувається за процедурою повного обговорення.

До розгляду в першому читанні також запропоновано законопроект щодо встановлення в Україні нового свята – Дня української державності (№5864). Ініціатором документа є президент Володимир Зеленський, який визначив його як невідкладний.

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