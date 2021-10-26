По состоянию на 26 октября курс доллара в Украине вырос, а курс евро почти остался неизменным.

Национальный банк Украины установил курс доллара на уровне 26,35 грн за единицу. В предыдущий день американская валюта стоила 26,29 грн – на 6 коп дешевле.

Курс евро в Украине составляет 30,5749 грн — на 0,0025 коп дешевле по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс злотого изменился на несколько копеек – один польский злотый сейчас можно приобрести 6,62 грн. Стоимость рубля поднялась на 3 коп — 10 российских рублей в Украине будут стоить 3,77 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 26 октября 2021 года:

$1 – 26,35 грн;

€1 – 30,57 грн;

1 польский злотый – 6,62 грн;

10 российских рублей – 3,77 грн.

Национальный банк Украины прогнозирует замедление роста цен в Украине. К концу года уровень инфляции снизится до 9,6%. Это произойдет благодаря благоприятной ситуации, сложившейся на валютном рынке.

Также замедлению роста цен способствовало решение НБУ предыдущих лет по усилению монетарной политики.

Согласно прогнозу Нацбанка, инфляция замедлится до 5% в конце 2022 года и будет находиться близко к цели.

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