Станом на 26 жовтня курс долара в Україні дещо зріс, а курс євро майже залишився незмінним.

Національний банк України встановив курс долара на рівні 26,35 за одиницю. У попередній день американська валюта коштувала 26,29 грн – на 6 коп дешевше.

Курс євро в Україні наразі становить 30,5749 грн – на 0,0025 коп дешевше, порівняно з попереднім банківським днем.

Курс злотого змінився на кілька копійок – один польський злотий наразі можна придбати 6,62 грн. Вартість рубля піднялася на 3 коп – наразі 10 російських рублів в Україні коштуватимуть 3,77 грн.

Курс валют в Україні від НБУ на 26 жовтня 2021:

$1 – 26,35 грн;

€1 – 30,57 грн;

1 польський злотий – 6,62 грн;

10 російських рублів – 3,77 грн.

Національний банк України прогнозує сповільнення росту цін в Україні. До кінця року рівень інфляції знизиться до 9,6%. Це станеться завдяки сприятливій ситуації, яка склалася на валютному ринку.

Також сповільненню росту цін сприяли рішення НБУ попередніх років з посилення монетарної політики.

Відповідно до прогнозу Нацбанку, інфляція сповільниться до 5% наприкінці 2022 року і надалі перебуватиме близько до цілі.

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