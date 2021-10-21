Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины (ВВП) в 2021 году с 3,8% до 3,1%.

Как рассказал сегодня на брифинге глава НБУ Кирилл Шевченко, ухудшение прогноза роста ВВП Украины обусловлено влиянием пандемии коронавируса, осложнением эпидемической ситуации и резким повышением цен на энергоносители (в частности, на газ).

– Влияние пандемии оказалось более длительным и существенным. Это вместе с последствиями от резкого повышения цен на газ обусловило слабые результаты экономики Украины в первом полугодии. Учитывая это, Национальный банк пересмотрел прогноз роста экономики в 2021 году с 3,8% до 3,1%, — подчеркнул Шевченко.

В НБУ прогнозируют, что сложная ситуация на рынке энергоносителей негативно повлияет на украинскую промышленность, что скажется на темпах восстановления экономики Украины и в следующем году. В связи с этим Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 3,8%.

В то же время в 2023 году экономика нашей страны, согласно прогнозу, вырастет на 4%.

В НБУ отмечают, что росту экономики Украины будет способствовать вакцинация от коронавируса, которая поможет избежать локдаунов, а также восстановления мировой экономики и расширение внутреннего спроса.

Рост реального ВВП Украины в законопроекте о государственном бюджете на 2022 год закладывается на уровне 3,8%, а номинальный ВВП составит 5,368 трлн грн.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозировал, что в 2021 году рост ВВП Украины может составить около 4%, если такому сценарию не помешает новая мощная волна коронавируса, из-за которой придется вводить жесткий карантин.

А, согласно прогнозу Международного валютного фонда, ВВП Украины по итогам 2021 года вырастет не на 4,0%, как прогнозировалось в апреле, а на 3,5%.