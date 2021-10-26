Тарифы на распределение природного газа в 2022 году никто не повышал – регулятор

Тарифы на распределение природного газа на следующий год утверждаются НКРЭКУ, как правило, в декабре. Поэтому никаких решений еще не было, отмечают в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ), комментируя информацию в СМИ о якобы значительном росте цен на эту услугу.

– По оперативным обобщенным расчетам, даже гипотетическая корректировка тарифов на распределение природного газа на 2022 год в среднем по Украине не должна превышать рамки инфляционных процессов, – отмечают в НКРЭКУ.

А то, что отдельные облгазы планируют существенно повысить тарифы на распределение газа, не значит, что они будут реализованы.

Поскольку НКРЭКУ утверждает не намерения отдельных компаний, а только экономически обоснованные тарифы, отвечающие интересам всех участников рынка, в том числе потребителей.

Предоставленные комиссии проекты расчетов будут тщательно проверены. И как свидетельствует практика прошлых лет, тарифы на распределение газа утверждаются в размерах значительно ниже, чем предоставленные облгазами. Поэтому чиновники уверяют, что так будет и в этом году.

– Следовательно, сообщения в СМИ о якобы росте тарифов на распределение природного газа неправдивы. Обнародованные намерения облгазов свидетельствуют только о том, что НКРЭКУ вынуждена будет особо внимательно проанализировать их на предмет манипуляций, чтобы решение регулятора было исключительно обоснованным, – подытожили в комиссии.

На официальных сайтах облгазов предлагается рост тарифов на распределение газа на 2022 год от 61% (Кировоградгаз) до 443% (Луганскгаз). Они объясняют это в основном резким ростом рыночной цены газа.

Джерело: НКРЕКП