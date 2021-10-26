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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Тарифи на розподіл природного газу в 2022 році ніхто не підвищував – регулятор

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Тарифи на розподіл природного газу на наступний рік затверджуються НКРЕКП, як правило, у грудні. Тому жодних рішень ще не було, наголошують у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП), коментуючи інформацію у ЗМІ про нібито значне зростання цін на цю послугу.

– За оперативними узагальненими розрахунками, навіть гіпотетичне корегування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік у середньому в Україні не має перевищувати межі інфляційних процесів, – наголошують в НКРЕКП.

А те, що окремі облгази планують суттєво підвищити тарифи на розподіл газу, не означає, що вони будуть реалізовані.

Оскільки НКРЕКП затверджує не наміри окремих компаній, а лише економічно обґрунтовані тарифи, що відповідають інтересам усіх учасників ринку, зокрема споживачів.

Надані комісії проекти розрахунків будуть ретельно перевірені. І як свідчить практика минулих років, тарифи на розподіл газу затверджуються у розмірах, значно нижчих за ті, що надані облгазами. Тому чиновники запевняють, що так буде і цього року.

– Отже, повідомлення у ЗМІ про нібито зростання тарифів на розподіл природного газу є неправдивими. Оприлюднені наміри облгазів свідчать лише про те, що НКРЕКП змушена буде особливо уважно проаналізувати їх на предмет маніпуляцій, щоб рішення регулятора було виключно обґрунтованим, – підсумували в комісії.

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На офіційних сайтах облгазів пропонується зростання тарифів на розподіл газу на 2022 рік від 61% (Кіровоградгаз) до 443% (Луганськгаз). Вони пояснюють це здебільшого різким зростанням ринкової ціни газу.

Джерело: НКРЕКП

Фото: Depositphotos

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