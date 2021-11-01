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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Доллар упал после выходных: курс валют в Украине 1 ноября

банк, гроші, доллари

Курс валют в Украине за выходные обновился. По состоянию на 1 ноября доллар подешевел и стоит 26,28 грн.

В пятницу американскую валюту можно было приобрести на несколько копеек дешевле – за 26,33 грн.

Курс евро в Украине в первый день ноября наоборот повысился, но несущественно. Сейчас цена валюты 30,59 грн, а еще в пятницу евро стоило 30,50 грн.

Курс польского злотого вырос на 2 коп и сейчас составляет 6,62 грн. Значительных колебаний в курсе российского рубля тоже не наблюдается. Сейчас 10 рублей в Украине стоят 3,72 грн, а в пятницу цена составляла 3,74 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 1 ноября 2021:

  • $1 – 26,28 грн;
  • €1 – 30,59 грн;
  • 1 польский злотый – 6,62 грн;
  • 10 российских рублей – 3,72 грн.

курс валют в Україні 1 листопада

В ноябре усиления позиций гривны не ожидается, курс доллара будет составлять ориентировочно 27 грн.

Такой прогноз озвучил финансовый эксперт Александр Хмелевский. По его словам, на курсе валют в Украине негативно отразится рост уровня инфляции.

Хмелевский предполагает, что цены на потребительские товары будут расти из-за повышения стоимости нефти, угля и электроэнергии.

Подробнее о курсе валют в ноябре читайте в материале.

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