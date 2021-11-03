Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить программу поддержки бизнеса, соблюдающего карантинные ограничения в Украине. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством главы государства.

Правительственная программа поддержки будет касаться малого и среднего бизнеса, в частности, в красных зонах карантина.

Речь идет о тех представителях бизнеса, которые выполняют все карантинные ограничения, введенные в Украине из-за пандемии коронавируса.

В своей программе Кабмин должен предусмотреть для предпринимателей: льготы на кредитование, оплату коммунальных услуг и аренду помещений.

Накануне премьер Денис Шмыгаль проинформировал журналистов, что правительство сейчас общается с предпринимателями по поводу того, какую поддержку им может оказать государство в условиях пандемии Covid-19.

Глава правительства отмечал, что представителей бизнеса больше всего беспокоит: доступность кредитов, уменьшение арендной платы за помещения и коммунальные тарифы.

Следует отметить, что сейчас при переходе определенного региона в красную зону заведения и предприятия могут не закрываться при условии вакцинации 100% работников. Кабмин не планирует вводить в Украине полный локдаун, поскольку это окажет негативное влияние на бизнес.

На сегодняшний день в красную зону карантина входят: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская области и Киев.

В то же время, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине еще три области могут войти в красную зону эпидемической опасности: Волынская, Харьковская и Тернопольская.

А главный санитарный врач Игорь Кузин проинформировал, что в Министерстве здравоохранения ожидают спада заболеваемости коронавирусом ближе к концу ноября.