Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати програму підтримки бізнесу, який дотримується карантинних обмежень в Україні. Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням глави держави.

Урядова програма підтримки стосуватиметься малого та середнього бізнесу, зокрема в червоних зонах карантину.

Йдеться про тих представників бізнесу, які виконують усі карантинні обмеження, запроваджені в Україні через пандемію коронавірусу.

У своїй програмі Кабмін повинен передбачити для підприємців: пільги на кредитування, оплату комунальних послуг та оренду приміщень.

Напередодні прем’єр Денис Шмигаль поінформував журналістів, що уряд зараз спілкується з підприємцями щодо того, яку підтримку їм може надати держава в умовах пандемії Covid-19.

Очільник уряду зазначав, що представників бізнесу найбільше турбує: доступність кредитів, зменшення орендної плати за приміщення та комунальні тарифи.

Варто зазначити, що зараз у разі переходу певного регіону до червоної зони заклади та підприємства можуть не зачинятися за умови вакцинації 100% працівників. Кабмін не планує запроваджувати в Україні повний локдаун, оскільки це негативно вплине на бізнес.

Станом на сьогодні до червоної зони карантину входять: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська області та Київ.

Водночас, за словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, в Україні ще три області можуть увійти до червоної зони епідемічної небезпеки: Волинська, Харківська та Тернопільська.

А головний санітарний лікар Ігор Кузін поінформував, що в Міністерстві охорони здоров’я очікують спаду захворюваності на коронавірус ближче до кінця листопада.