Кабинет министров не планирует вводить в Украине полный локдаун из-за сложной ситуации с Covid-19, поскольку это негативно повлияет на бизнес.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но, как сказал на этой неделе президент, единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация, — подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что даже в красной зоне карантина бизнес и общественные заведения смогут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы от коронавируса.

Нынешнюю ситуацию с Covid-19 в Украине Шмыгаль назвал самым большим вызовом за время пандемии.

– Те вызовы, с которыми мы столкнулись сейчас, крупнейшие за все время пандемии. К сожалению, мы имеем чрезвычайно высокое количество тяжелых случаев и госпитализаций. Пять областей уже перешли в красную зону эпидемиологической опасности, еще несколько регионов могут попасть в эту зону в ближайшие дни, — отметил глава правительства.

Шмыгаль призвал украинцев вакцинироваться и уточнил, что 94,2% госпитализированных с коронавирусом не были вакцинированы.