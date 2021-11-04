Приватбанк временно приостановит работу терминалов, банкоматов и приложения Приват 24. Это произойдет в ночь на воскресенье, 7 ноября.

Сотрудники банка будут работать над обновлением процессинга специально к Черной пятнице, поскольку в этот период увеличивается покупательская способность пользователей. Технические работы продлятся с 1.00 до 04.30.

Что не будет работать:

проведение транзакций по карточкам;

Приват 24 для частных лиц и бизнеса;

терминалы самообслуживания;

POS-терминалы.

Администрация Приватбанка просит клиентов обратить внимание на временную остановку и заранее позаботиться о наличных средствах, если они понадобятся в это время.

— Мы осознаем, что это высокий сезон покупательской активности, который начинается с Черной пятницы и завершается рождественскими распродажами по всему миру, и мы беспокоимся, чтобы шопинг наших клиентов был комфортным и доставлял удовольствие, — говорится в сообщении пресс-службы.

Недавно Приватбанк ввел новые правила для перевода средств. С октября 2021 года увеличиваются лимиты на перевод денег с карты на карту Visa или Mastercard.

Лимитированное количество переводов для отправителя на месяц по Украине составляет 100, а для международных переводов – 25. На счет получателя в месяц может поступать 100 переводов, а из-за границы – 30.

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