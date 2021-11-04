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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Приватбанк призупинить роботу банкоматів і Приват 24 – дата і причина

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Приватбанк тимчасово призупинить роботу терміналів, банкоматів і застосунку Приват 24. Це станеться у ніч на неділю, 7 листопада.

Співробітники банку працюватимуть над оновленням процесингу спеціально до Чорної п’ятниці, оскільки у цей період збільшується купівельна спроможність користувачів. Технічні роботи триватимуть з 1.00 до 04.30.

Що не працюватиме:

  • проведення транзакцій по картках;
  • Приват 24 для приватних осіб і бізнесу;
  • термінали самообслуговування;
  • POS-термінали.

Адміністрація Приватбанку просить клієнтів звернути увагу на тимчасову зупинку та заздалегідь подбати про кошти у готівці, якщо вони знадобляться у цей час.

– Ми усвідомлюємо, що це високий сезон купівельної активності, який починається з Чорної пʼятниці та завершується різдвяним розпродажем у всьому світі, і ми турбуємося, щоби шопінг наших клієнтів був комфортним та приносив задоволення, – йдеться у повідомленні прес-служби.

Нещодавно Приватбанк запровадив нові правила для переказу коштів. З жовтня 2021 року збільшуються ліміти на переказ грошей з картки на картку Visa чи Mastercard.

Лімітована кількість переказів для відправника на місяць в Україні становить 100, а для міжнародних переказів – 25. На рахунок отримувача на місяць може надходити 100 переказів, а з-за кордону – 30.

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Фото: Depositphotos

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