Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання економіки України (ВВП) на рівні 3,5% у 2021-2022 роках.

За даними ЕБРР, відновленню української економіки сприятимуть значний врожай зернових, а також нормалізація ділової активності.

Водночас у банку уточнили, що зростання ВВП України може опинитися під загрозою через низькі темпи вакцинації проти Covid-19 та повільне просування реформ.

– ВВП України зростатиме на 3,5% щороку як у 2021-му, так і в 2022 роках. Зростанню в 2021 році сприятимуть багатий врожай зернових та нормалізація ділової активності. Проте повільний прогрес у реалізації реформ та вакцинації проти Covid-19 залишаються основними ризиками для цього прогнозу, – наголосили в ЄБРР.

У банку нагадали, що через запровадження тривалого локдауну на початку 2021 року економіка України впала на 2,2% у першому кварталі (порівняно з аналогічним періодом минулого року), а в другому почала відновлення на 5,7%.

За даними ЄБРР, відновленню ВВП України сприяло суттєве зростання інвестицій та обсягів споживання домогосподарств, а також значне підвищення цін на основні товари, що йдуть на експорт (зокрема, зернові та залізну руду). Це допомогло зберегти профіцит поточного рахунку, збільшити обсяги іноземної валюти та зміцнити гривню.

У прогнозі ЄБРР також зазначається, що у 2021 році в Україні зросла інфляція, сягнувши 11% у вересні. Через це спостерігалося зростання вартості продуктів харчування та енергоносіїв.

Через це Національний банк України був змушений посилити свою монетарну політику та в кілька етапів підвищити облікову ставку з 6% (на початок року) до 8,5% у вересні.

У червні цього року в ЄБРР також прогнозували, що ВВП України зросте на 3,5% як в 2021 році, так і в 2022-му.

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду (МВФ), ВВП України за підсумками 2021 року зросте не на 4,0%, як прогнозувалося в квітні, а на 3,5%.

А Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України у 2021 році з 3,8% до 3,1%.

Джерело: ЄБРР

Фото: ЄБРР