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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Юлія Соколова |

ЄБРР зберіг прогноз зростання економіки України та попередив про ризик низької Covid-вакцинації

економіка

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) зберіг прогноз зростання економіки України (ВВП) на рівні 3,5% у 2021-2022 роках.

За даними ЕБРР, відновленню української економіки сприятимуть значний врожай зернових, а також нормалізація ділової активності.

Водночас у банку уточнили, що зростання ВВП України може опинитися під загрозою через низькі темпи вакцинації проти Covid-19 та повільне просування реформ.

– ВВП України зростатиме на 3,5% щороку як у 2021-му, так і в 2022 роках. Зростанню в 2021 році сприятимуть багатий врожай зернових та нормалізація ділової активності. Проте повільний прогрес у реалізації реформ та вакцинації проти Covid-19 залишаються основними ризиками для цього прогнозу, – наголосили в ЄБРР.

У банку нагадали, що через запровадження тривалого локдауну на початку 2021 року економіка України впала на 2,2% у першому кварталі (порівняно з аналогічним періодом минулого року), а в другому почала відновлення на 5,7%.

За даними ЄБРР, відновленню ВВП України сприяло суттєве зростання інвестицій та обсягів споживання домогосподарств, а також значне підвищення цін на основні товари, що йдуть на експорт (зокрема, зернові та залізну руду). Це допомогло зберегти профіцит поточного рахунку, збільшити обсяги іноземної валюти та зміцнити гривню.

ВВП України

У прогнозі ЄБРР також зазначається, що у 2021 році в Україні зросла інфляція, сягнувши 11% у вересні. Через це спостерігалося зростання вартості продуктів харчування та енергоносіїв.

Через це Національний банк України був змушений посилити свою монетарну політику та в кілька етапів підвищити облікову ставку з 6% (на початок року) до 8,5% у вересні.

У червні цього року в ЄБРР також прогнозували, що ВВП України зросте на 3,5% як в 2021 році, так і в 2022-му.

Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду (МВФ), ВВП України за підсумками 2021 року зросте не на 4,0%, як прогнозувалося в квітні, а на 3,5%.

А Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України у 2021 році з 3,8% до 3,1%.

Джерело: ЄБРР

Фото: ЄБРР

Фото: Depositphotos

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