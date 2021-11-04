Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.
На четверг Нацбанк установил курс 26,24 грн/1$.
Европейская валюта по сравнению с 3 ноября подешевела почти на 13 копеек и составляет 30,36 грн/1€.
Цена на польский злотый и российский рубль снизилась также.
Курс валют в Украине от НБУ на 04.11:
- $1 – 26,24 грн;
- €1 – 30,36 грн;
- 1 польский злотый – 6,62 грн;
- 10 российских рублей – 3,65 грн.
Объем частных денежных переводов в Украину из-за рубежа за девять месяцев 2021 года достиг $10,339 млрд.
Такие данные обнародовал Национальный банк Украины в своем отчете относительно динамики объемов переводов.
Эта цифра, утверждают в учреждении, на $1,703 млрд больше (19,2%), чем за аналогичный период 2020 года.
Оплата труда украинских заробитчан из этой суммы составляет $10,131 млрд.