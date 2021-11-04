Національний банк України знизив курс євро й долара до гривні.

На четвер Нацбанк встановив курс 26,24 грн/1$.

Європейська валюта порівняно з 3 листопада здешевшала майже на 13 копійок і становить 30,36 грн/1€.

Ціна на польський злотий та російський рубль знизилась також.

Курс валют в Україні від НБУ на 04.11:

$1 – 26,24 грн;

€1 – 30,36 грн;

1 польський злотий – 6,62 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

Обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону за дев’ять місяців 2021 року сягнув $10,339 млрд.

Такі дані оприлюднив Національний банк України у своєму звіті щодо динаміки обсягів переказів.

Ця цифра, стверджують в установі, на $1,703 млрд більше (19,2%), ніж за аналогічний період 2020 року.

Оплата праці українських заробітчан із цієї суми становить $10,131 млрд.