Національний банк України знизив курс євро й долара до гривні.
На четвер Нацбанк встановив курс 26,24 грн/1$.
Європейська валюта порівняно з 3 листопада здешевшала майже на 13 копійок і становить 30,36 грн/1€.
Ціна на польський злотий та російський рубль знизилась також.
Курс валют в Україні від НБУ на 04.11:
- $1 – 26,24 грн;
- €1 – 30,36 грн;
- 1 польський злотий – 6,62 грн;
- 10 російських рублів – 3,65 грн.
Обсяг приватних грошових переказів в Україну з-за кордону за дев’ять місяців 2021 року сягнув $10,339 млрд.
Такі дані оприлюднив Національний банк України у своєму звіті щодо динаміки обсягів переказів.
Ця цифра, стверджують в установі, на $1,703 млрд більше (19,2%), ніж за аналогічний період 2020 року.
Оплата праці українських заробітчан із цієї суми становить $10,131 млрд.