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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Найем: Почти половина межобластных перевозок – это черный рынок

Валентина Летяк
Мустафа Найєм

На сегодняшний день почти 50% межобластных перевозок приходится на так называемый черный рынок, сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

– Ситуация действительно ужасная, поскольку почти половина межобластных перевозок – это черный рынок. Из тех, кого мы называем белыми и серыми, полностью легальные 20-30%. Есть еще так называемая серая зона, когда есть лицензия на перевозку, но нет разрешений на конкретные маршруты, – рассказал чиновник.

По его словам, Мининфраструктуры планирует убрать ограничение километража в 150 км для Спринтеров, которое он считает искусственным. Это позволит вернуть серый рынок в легальное русло и удешевить стоимость проезда.

– Мы предлагаем убрать эту регуляцию, но оставить два момента. Первый – запретить, чтобы на любые дистанции ездили переоборудованные Спринтеры. И второе – ограничить по скорости. Ограничители можно устанавливать на автомобилях – это обычная практика. И тогда мы полностью открываем рынок для тех 30% перевозок, которые находятся в серой зоне, – подытожил Найем.

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С 8 ноября Государственную службу по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности), которая борется с нелегальными перевозчиками, возглавляет экс-командир батальона Патрульной полиции Евгений Зборовский.

Он признан победителем конкурса на эту должность. Соответствующее решение Кабмин принял 20 октября.

ИсточникPavlovskyNews

Фото: Mustafa Nayyem

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