Найєм: Майже половина міжобласних перевезень – це чорний ринок

На сьогодні майже 50% міжобласних перевезень припидає на так званий чорний ринок, повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

– Ситуація насправді жахлива, оскільки майже половина міжобласних перевезень – це чорний ринок. З тих, кого ми називаємо білими бо сірими, повністю легальні 20-30%. Є ще так звана сіра зона, коли є ліцензія на перевезення, але немає дозволів на конкретні маршрути, – розповів чиновник.

За його словами, Мінінфраструктури планує прибрати обмеження кілометражу в 150 км для Спринтерів, яке він вважає штучним. Це дозволить повернути сірий ринок у легальне русло та здешевити вартість проїзду.

– Ми пропонуємо прибрати цю регуляцію, але залишитти два моменти. Перший – заборонити, щоб на будь-які дистанції їздили переобладнані Спринтери. І друге – обмежити за швидкістю. Обмежувачі можна встановлювати на автомобілях – це нормальна практика. І тоді ми повністю відкриває ринок для тих 30% перевезень, які знаходяться в сірій зоні, – підсумував Найєм.

З 8 листопада Державну службу безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки), яка бореться з нелегальними перевізниками, очолює екс-командир батальйону Патрульної поліції Євген Зборовський.

Його визнано переможцем конкурсу на цю посаду. Відповідне рішення Кабмін ухвалив 20 жовтня.

Джерело: PavlovskyNews

Фото: Mustafa Nayyem