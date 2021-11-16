Вакцинованим від Covid-19 українцям виплачуватимуть по 1 тис. грн за рахунок коштів із загального фонду державного бюджету.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки у Тернопільську область.

– Це буде фонд підтримки постраждалого від Covid-19 підприємництва, тобто загальний фонд бюджету, звідки ці кошти буде виділено, – пояснив очільник уряду.

За словами Дениса Шмигаля, ця програма діятиме наприкінці 2021 року та у першій половині 2022-го.

15 листопада президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців. Глава держави заявив, що кожен громадянин, який пройде повний курс вакцинації проти коронавірусу, отримає від держави 1 тис. грн.

Українці зможуть використати ці гроші на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, щоб відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр.

Крім цього, громадяни можуть витратити кошти на квитки для мандрівок всередині України – на внутрішні, авіа або залізничні перевезення. Згідно із планом, програма стартує з 19 грудня 2021 року.

Станом на 16 листопада дві дози вакцини від коронавірусу отримали вже 8 887 415 людей. Загалом в Україні зробили 21 218 965 щеплень.