В Украине подорожают молочные продукты на 5-7%

В сентябре цены на молочные продукты в Украине вырастут на 5-7%. Причиной подорожания товаров является сезонное снижение надоев.

Производители уверяют, что идут потребителям на уступки, поэтому повышение стоимости будет довольно умеренным.

Пока же большинство молочных ферм работают в убыток. Поднять цены выше не могут, потому что потеряют украинского потребителя из-за засилья на полках дешевого импорта.

Вынужденное повышение цен в сентябре будет не только на молочную продукцию. По прогнозу на рынках и в магазинах украинцы не найдут дешевых яблок, потому что сильные дожди и град испортили чуть ли не весь урожай.

Еще весной, когда сады только начинали цвести, эксперты прогнозировали, что стоимость 1 кг плодов составит около 70 грн. Какой будет цена яблок осенью, даже садоводам сложно предсказать.

Неутешительные прогнозы на сентябрь делают и экономисты. По мнению кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, повышение учетной ставки Нацбанком до 8% годовых не замедлило инфляцию.

В июле она достигла 10,2%, и сейчас есть все основания полагать, что осенью эти показатели вырастут еще больше.

Фото: Depositphotos

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