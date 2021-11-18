Рада попередньо підтримала виділення 2,5 млрд грн на інфраструктурні проекти

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект закону №6298 про внесення змін до державного бюджету України на 2021 рік.

Законопроект передбачає збільшення дохідної частини бюджету на 2,5 млрд грн. Ці кошти пропонують перерозподілити на реалізацію інфраструктурних проектів, серед яких:

1 млрд грн – на будівництво доріг;

1 млрд грн – на субвенції місцевим громадам для реалізації соціально-культурних проектів;

500 млн грн – на статутний капітал національного авіаперевізника.

Крім того, 18 листопада Верховна Рада ухвалила ще один законопроект №6297 про внесення змін до держбюджету-2021. Він передбачає виділення 3 млрд грн для надання соціальної допомоги застрахованим особам на територіях, які постраждали через запровадження суворих карантинних обмежень.

Зокрема, за рахунок цих коштів планують виплатити 1 тис. грн вакцинованим українцям. З відповідною ініціативою виступив президент Володимир Зеленський.

За його словами, кожен громадянин, який пройде повний курс вакцинації проти коронавірусу, отримає від держави 1 тис. грн. Очікується, що кошти нараховуватимуть на віртуальні платіжні картки через додаток Дія.

Ці гроші можна буде використати на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, квитки для мандрівок всередині України, щоб відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр.