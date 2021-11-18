Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №6297 о выделении 1 тыс. грн вакцинированным от Covid-19 украинцам.

Это планируют сделать за счет внесения изменений в государственный бюджет на 2021 год. За соответствующее решение проголосовали 285 народных депутатов.

Документ должен помочь предприятиям малого и среднего бизнеса, а также способствовать вакцинации против коронавируса.

Законопроект предусматривает увеличение доходной части бюджета на 3 млрд грн. Вводится новая бюджетная программа, предусматривающая оказание социальной помощи застрахованным лицам на территориях, пострадавших из-за введения строгих карантинных ограничений.

Авторы законопроекта ожидают, что это решение будет стимулировать бизнес и наемных работников вакцинироваться от коронавируса.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что каждый гражданин, который пройдет полный курс вакцинации против коронавируса, получит от государства 1 тыс. грн.

Эти деньги можно будет использовать на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты для путешествий внутри Украины, чтобы посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, как украинцы будут получать 1 тыс. грн за Covid-вакцинацию. По его словам, средства будут начисляться на виртуальные платежные карты через приложение Дія.

В программе примут участие около 6 тыс. субъектов бизнеса по всей стране. Выплату 1 тыс. грн планируют запустить с 19 декабря 2021 года.