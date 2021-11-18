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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Рада ухвалила у першому читанні закон про виплату 1 тис. грн вакцинованим

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
гроші тисяча

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №6297 про виділення 1 тис. грн вакцинованим українцям.

Це планують зробити за рахунок внесення змін до державного бюджету на 2021 рік. За відповідне рішення проголосували 285 народних депутатів.

Документ повинен допомогти підприємства малого та середнього бізнесу, а також сприяти вакцинації проти коронавірусу.

Законопроект передбачає збільшення дохідної частини бюджету на 3 млрд грн. Запроваджується нова бюджетна програма, яка передбачає надання соціальної допомоги застрахованим особам на територіях, які постраждали через запровадження суворих карантинних обмежень.

Автори законопроекту очікують, що це рішення стимулюватиме бізнес і найманих працівників вакцинуватися від коронавірусу.

15 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що кожен громадянин, який пройде повний курс вакцинації проти коронавірусу, отримає від держави 1 тис. грн.

Ці гроші можна буде використати на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, квитки для мандрівок всередині України, щоб відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр.

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