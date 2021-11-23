Во вторник Украина получит второй транш Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand-by в размере около $700 млн. Об этом сообщил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

— Второй транш программы в размере около $700 млн уже во вторник будет на счетах украинского правительства. Благодарю всех, кто много месяцев работал над воплощением этого решения. Теперь нужно работать дальше, — написал он на своей странице в Facebook.

22 ноября совет директоров МВФ во время заседания в Вашингтоне по пересмотру текущей программы stand-by для Украины принял решение о ее продлении и выделении транша в размере около $700 млн.

В рамках согласованных приоритетов политики украинские власти обязались вернуть налогово-бюджетную политику в режим, соответствующий среднесрочной устойчивости долга, защищая при этом социально уязвимые слои населения, укрепляя управление доходами и снижая фискальные риски от квазифискальных операций, в частности в энергетике.

Украина обязалась: обеспечить независимость центрального банка и сосредоточение денежно-кредитной политики на возвращении инфляции в целевой уровень; обеспечить финансовое здоровье банков, в том числе через надлежащее управление, с целью восстановления надежного банковского кредитования в частном секторе.

В Фонде добавили, что Украина также пообещала борьбу с коррупцией и продвижение судебной реформы, снижение роли государства и корпоративных интересов в экономике с целью улучшения деловой среды, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.

После принятия решения о выделении транша президент Украины В ладимир Зеленский поблагодарил совет директоров МВФ и рассказал, что эти деньги пойдут в поддержку финансовой системы страны и борьбу с последствиями Covid-19.

Источник: Владислав Рашкован